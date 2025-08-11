Hanuman Chalisa

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (18:35 IST)
आपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

इसे लेकर कई तरह के मीम्स भी सामने आ रहे हैं। इस कारण से यह पोस्ट तेजी से हर किसी की फेसबुक वॉल पर दिखाई देने लगा है। आखिर क्या है इस वायरल पोस्ट की सचाई। क्या वाकई फेसबुक पर आपकी प्राइवेसी खतरे में है। इसका उत्तर है नहीं। यह एक तरह की अफवाह है और पहले भी कई बार सामने आ चुकी है।

अगर आप नहीं चाहते हैं कि Facebook आपने निजी डेटा का प्रयोग करें तो इसके लिए फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा।

जाहिर तौर पर आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि फेसबुक आपके डेटा का इस्तेमाल करे या नहीं लेकिन कोई पोस्ट ऐसा नहीं कर सकता।
दरअसल, जब कोई यूजर्स फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाता है, तो वह प्लेटफॉर्म की जरूरी शर्तों को स्वीकार भी करता है। इन शर्तों में उल्लेख है कि फेसबुक आपका किस तरह का डेटा एकत्र करेगा। फेसबुक को इस्तेमाल करने से जुड़ी नियमों और शर्तों वाले सेक्शन में जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

