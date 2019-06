Aadhaar Card हो गया है गुम और साथ में नहीं है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो इस प्रक्रिया से मिलेगा नया कार्ड

- इसके बाद आधार नंबर, सिक्योरिटी कोड और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहां आपको 2 विकल्प मिलेंगे। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो Do Not Have Registered Mobile Number पर टिक का निशान लगाने आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वह डालकर सेंड ओटीपी करना होगा।