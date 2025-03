Airtel का एलन मस्क की SpaceX से क्या हुआ करार और कैसे होगा यूजर्स का फायदा

Airtel signs deal with SpaceX to bring Starlink internet to India : दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल (Airtel) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक (Starlink) की उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की उपग्रह कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। एयरटेल ने बयान में कहा कि यह समझौता स्पेसएक्स को भारत में स्टारलिंक की उपग्रह संचार-आधारित सेवाओं को बेचने के लिए मंजूरी हासिल करने के अधीन है।