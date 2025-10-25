Biodata Maker

BSNL ने सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया सस्ता और धांसू प्लान, 1 रुपए में बोनांजा ऑफर भी

हमें फॉलो करें BSNL

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (16:57 IST)
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक धांसू प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान को BSNL सम्मान प्लान नाम दिया गया है। कंपनी का यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इसके तहत यूजर्स को पूरे एक साल की टेलीकॉम सेवा बेहद किफायती दाम पर दी जाएगी। (Senior Citizens) के लिए एक खास ऑफर पेश किया है।
इस ऑफर में डेटा, कॉलिंग, एसएमएस और OTT सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। जानिए और क्या फायदे हैं इस प्लान के। प्लान में कई शानदार फायदे हैं। बीएसएनएल का यह ऑफर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा और यह केवल नए सीनियर सिटिजन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। प्लान की कीमत 1812 रुपए रखी गई है यानी लगभग 149 रुपए प्रतिमाह। 
दिवाली बोनांजा ऑफर भी लॉन्च
BSNL ने कुछ दिन पूर्व ही दिवाली बोनांजा ऑफर भी लॉन्च किया था, जो नए यूजर्स के लिए है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ऑफर में यूजर्स को पूरे 30 दिन का 4G सर्विस एक्सपीरियंस सिर्फ 1 रुपए में दिया जा रहा है। इसमें यूजर्स को 365 दिनों की सर्विस दी जाएगी। BSNL के इस बोनांजा प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली हाई-स्पीड डेटा, 100 SMS प्रति दिन और एक फ्री SIM कार्ड दिया जा रहा है। यानी सिर्फ 1 रुपए में BSNL का पूरा 4G अनुभव  हासिल किया जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma

