Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






BSNL की SIM को लेकर बड़ी खुशखबर, रिचार्ज और ये फ्री सर्विसेस को लेकर बड़ा ऐलान

Advertiesment
हमें फॉलो करें BSNL

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (16:58 IST)
जल्द ही देश के सभी डाकघरों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL ) के सिम मिलेंगे और बीएसएनएल ग्राहक अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकेंगे। इसे लेकर डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत डाक विभाग देशभर में बीएसएनएल सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के अपने नेटवर्क का उपयोग करेगा।

देश के लगभग हर गांव और कस्बे तक पहुंचने वाली भारतीय डाक की व्यापक पहुंच बीएसएनएल के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली चैनल के रूप में काम करेगी।
ALSO READ: maruti suzuki after gst rate : जीएसटी कटौती के बाद आ गई मारुति कारों की फाइनल कीमतें, कौनसा है सबसे सस्ता मॉडल
बीएसएनएल के मोबाइल सिम की बिक्री और मोबाइल रिचार्ज के लिए डाकघर बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग बीएसएनएल के लिए नए ग्राहकों को जोड़ेगा और सुरक्षित तरीके से लेन-देन की सुविधा प्रदान करेगा।
 
इस समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की ओर से महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएं और आरबी) मनीषा बंसल बादल और बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक (बिक्री एवं विपणन-उपभोक्ता गतिशीलता) दीपक गर्ग ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये। यह समझौता एक साल के लिए प्रभावी होगा जिसे बाद में आगे बढ़ाने का विकल्प भी होगा।   Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पर्व-त्योहार को लेकर CM योगी ने की उच्चस्तरीय बैठक, बोले- हर्षोल्लास के साथ मनाएं, अधिकारियों को दिए दिशानिर्देश

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels