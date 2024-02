राजीव चंद्रशेखर बोले, AI के लिए नियमों का मसौदा जुलाई तक होगा जारी

Draft rules for AI will be released by July: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) ने मुंबई में मंगलवार को कहा कि सरकार कृत्रिम मेधा (AI) के लिए इस साल जून-जुलाई तक नियमों का मसौदा (draft) जारी करेगी। यहां सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष निकाय नैसकॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज) के 2 दिन के 'लीडरशिप' शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एआई नियमन ढांचे के मसौदे पर काम कर रही है।