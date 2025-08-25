क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

Google Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

गूगल ने अपने एआई मोड में कई नई एजेंटिक क्षमताएं जोड़ दी हैं। इसकी शुरुआत रेस्टोरेंट रिजर्वेशन से हो रही है। आने वाले समय में यूजर्स इस फीचर की सहायता से लोकल सर्विस अपॉइंटमेंट और इवेंट टिकट्स को भी बुक कर पाएंगे और ऐसे कई अन्य काम भी एआई मोड से करवा पाएंगे। गूगल ने इस फीचर को यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए अपने roject Mariner, Knowledge Graph, Google Maps और कई पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जैसे OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek और Booksy की भी सहायता ली है।

क्या भारत में उपलब्ध है AI Mode ये Search Labs के हिस्से के रूप में उपलब्ध है, जो Google Search के लिए एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होस्ट करता है। यूजर्स इसके लिए रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट से AI Mode ऑन कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यूजर्स को रिजल्ट पेज पर सर्च बॉक्स के नीचे नया AI Mode दिख जाएगा। ये अब अलग-अलग सेक्शन्स का पार्ट है और इसे All और News सेक्शन्स से पहले, सबसे बाईं ओर रखा गया है।





AI Mode अभी डेस्कटॉप पर वेबसाइट व्यू और Google ऐप के ज़रिए उपलब्ध है। इसके अलावा, यूजर्स Google Lens के जरिए किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करके AI Mode के जरिए उस इमेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब मिले। सर्च टूल वॉयस को इनपुट के तौर पर भी सपोर्ट करता है और यूजर्स अपनी क्वेरीज टाइप करने के बजाय बोल सकते हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma