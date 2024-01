Whatsapp पर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार ने दी चेतावनी

Government cautions against cyber crime and financial fraud : केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक पुलिस थिंक टैंक ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों के खिलाफ सलाह और चेतावनी जारी की है।