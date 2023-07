Sahara Refund Portal : सहारा की योजनाओं में अटका है आपका भी पैसा तो पोर्टल ऐसे करें Apply, जानिए पूरा Process

नई दिल्ली। How do I claim my Sahara refund : केंद्र सरकार की तरफ से सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) शुरू कर दिया गया है। पोर्टल के द्वारा उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे जिनके पैसे सहारा की स्कीमों में सालों से अटके हुए हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों के करीब 5000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अगर आपका पैसा भी फंसा हुआ है तो अपनाएं ये प्रक्रिया-