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Instagram यूज़र्स के लिए बड़ा अलर्ट! Meta AI की खामी से हैक हुए अकाउंट, कंपनी ने जारी की चेतावनी

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Instagram Hack
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (16:23 IST) Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (16:26 IST)
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Instagram ने हाल ही में सामने आई एक बड़ी सुरक्षा खामी को लेकर यूज़र्स को अलर्ट किया है। यह खामी मेटा (Meta) के AI आधारित अकाउंट रिकवरी सिस्टम से जुड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स कुछ यूज़र्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कब्जा कर रहे थे।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही, 2FA को हमेशा सक्रिय रखना और इंस्टाग्राम सिक्योरिटी से जुड़े ईमेल व नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक जैसे-जैसे AI आधारित सिस्टम डिजिटल सेवाओं में अधिक इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे-वैसे टेक कंपनियों को उनकी सुरक्षा और मजबूत करनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर्स ने Meta AI सपोर्ट सिस्टम में मौजूद एक तकनीकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वे खुद को असली अकाउंट मालिक बताकर AI चैटबॉट को गुमराह कर देते थे। कई मामलों में AI सिस्टम ने हमलावरों को इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ा ईमेल एड्रेस बदलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद हैकर्स आसानी से पासवर्ड रीसेट कर अकाउंट पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते थे।
 

हाई-वैल्यू इंस्टाग्राम अकाउंट रहे निशाने पर

 
बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने सामान्य यूज़र्स की बजाय उन अकाउंट्स को निशाना बनाया, जिनके छोटे और लोकप्रिय यूज़रनेम की डार्क वेब पर अच्छी कीमत मिलती है। हालांकि, मेटा ने अब तक प्रभावित अकाउंट्स की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, लेकिन कई यूज़र्स ने अपने अकाउंट हैक होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं।

Meta ने खामी दूर करने का किया दावा

मेटा का कहना है कि इस सुरक्षा खामी को ठीक कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ यूज़र्स ने घोषणा के बाद भी अकाउंट टेकओवर की घटनाओं की जानकारी दी है। कंपनी की सिक्योरिटी टीम प्रभावित अकाउंट्स को बहाल करने और नई शिकायतों की जांच में जुटी हुई है।
 
यदि किसी यूज़र को हाल के दिनों में संदिग्ध पासवर्ड रीसेट ईमेल या अतिरिक्त सुरक्षा सत्यापन (Security Prompt) मिले हैं, तो यह मेटा की ओर से अकाउंट की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

प्रभावित यूज़र्स को भेजे जा रहे सिक्योरिटी अलर्ट

इंस्टाग्राम ने संभावित रूप से प्रभावित यूज़र्स को ईमेल के जरिए सुरक्षा अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। इन संदेशों में बताया जा रहा है कि अकाउंट पर संदिग्ध गतिविधि पाई गई है और उसके समझौता (Compromise) होने की आशंका है।

ऐसे सुरक्षित रखें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

यदि आपको ऐसा कोई अलर्ट मिला है, तो तुरंत ये कदम उठाएं—
 
  • अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड तुरंत बदलें।
  • टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन करें।
  • अकाउंट से जुड़े सभी डिवाइस और एक्टिव लॉगिन सेशन की जांच करें।
  • किसी भी अनजान ईमेल एड्रेस या फोन नंबर को अकाउंट से हटा दें।
  • साइबर विशेषज्ञों की सलाह
 Edited by : Sudhir Sharma

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