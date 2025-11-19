Jio ने अपग्रेड किया AI ऑफर, अब सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को मिलेगा फ्री Gemini 3 एक्सेस

Biodata Maker

मुंबई , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (10:32 IST)
- जियो के सभी अनलिमिटेड 5G यूज़र्स को 18 महीने तक फ्री मिलेगा Gemini Pro Plan
- MyJio ऐप पर 'Claim Now' के जरिए तुरंत एक्टिवेशन, ऑफर 19 नवंबर 2025 से लागू
- गूगल का नवीनतम Gemini 3 मॉडल ऑफर में शामिल
- ऑफर की मार्किट वैल्यू 35100 रुपए है
Reliance Jio News : जियो ने अपने AI ऑफर में बड़ा अपडेट किया है। ऑफर के तहत अब Jio Gemini Pro Plan सभी जियो अनलिमिटेड 5G यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होगा। इस प्लान में गूगल के नए और एडवांस Gemini 3 मॉडल को शामिल किया गया है, जिससे यूजर्स को और भी शानदार AI का अनुभव मिलेगा। यह सुविधा 19 नवंबर 2025 से सभी को उपलब्ध होगी। 
 
पहले यह ऑफर केवल युवा ग्राहकों तक ही सीमित था, लेकिन अब कंपनी ने इसे पूरे अनलिमिटेड 5G यूज़र बेस तक बढ़ा दिया है। इसके साथ जियो ने एडवांस AI तकनीक को हर भारतीय के हाथों में पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
कंपनी ने बताया कि सभी जियो अनलिमिटेड 5G ग्राहक 18 महीनों तक Gemini Pro Plan का मुफ्त लाभ उठा सकेंगे, जिसकी कीमत 35100 रुपए है। यह सुविधा 19 नवंबर 2025 से सभी को उपलब्ध होगी।

