Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड में TNA के दूसरे चरण की शुरुआत, बोकारो में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह

Advertiesment
हमें फॉलो करें jharkhand tna

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (10:20 IST)
Jharkhand News in Hindi : झारखंड में मंगलवार को टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें बोकारो के टीचर्स ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों को समझना है। यह असेसमेंट 20 नवंबर तक चलेगा।
 
राज्य में कुल 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने दोनों पालियों में यह आकलन परीक्षा दी। बोकारो में 1997 में से 1996 शिक्षकों ने आंकलन परीक्षा दी। इसके बाद चतरा, देवघर और धनबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। इस असेसमेंट में शिक्षकों को 2 घंटे में 60 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। 
 
जेपीईसी झारखंड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों को समझने के लिए आयोजित टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के द्वितीय चरण की शुरुआत सफलतापूर्वक हुई।
 
टीएनए के पहले ही दिन राज्य के 63 प्रखंडों में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा में दोनों पालियों में 98% से अधिक शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज की। कुल 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने इस मूल्यांकन परीक्षा में हिस्सा लेकर अपनी सीखने की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी सरकार की नीतियों का उत्कृष्ट परिणाम, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तरप्रदेश का दबदबा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels