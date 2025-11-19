झारखंड में TNA के दूसरे चरण की शुरुआत, बोकारो में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह

Jharkhand News in Hindi : झारखंड में मंगलवार को टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें बोकारो के टीचर्स ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों को समझना है। यह असेसमेंट 20 नवंबर तक चलेगा।

राज्य में कुल 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने दोनों पालियों में यह आकलन परीक्षा दी। बोकारो में 1997 में से 1996 शिक्षकों ने आंकलन परीक्षा दी। इसके बाद चतरा, देवघर और धनबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। इस असेसमेंट में शिक्षकों को 2 घंटे में 60 प्रश्नों के जवाब देने होंगे।

जेपीईसी झारखंड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों को समझने के लिए आयोजित टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के द्वितीय चरण की शुरुआत सफलतापूर्वक हुई।

टीएनए के पहले ही दिन राज्य के 63 प्रखंडों में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा में दोनों पालियों में 98% से अधिक शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज की। कुल 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने इस मूल्यांकन परीक्षा में हिस्सा लेकर अपनी सीखने की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

edited by : Nrapendra Gupta