Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Karnataka : कर्नाटक में 31 काले हिरणों की मौत से मचा हड़कंप

Advertiesment
हमें फॉलो करें black deer/ file photo

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (19:41 IST)
black deer death in Karnataka : कर्नाटक के बेलगावी तालुक के भुतारामनहट्टी गांव स्थित कित्तूर रानी चन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर में सोमवार को एक और हिरण की संदिग्ध जीवाणु संक्रमण से मौत के साथ हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। चिड़ियाघर में मौजूद 38 काले हिरणों में से 8 की मौत पिछले गुरुवार को और 20 की शनिवार को हुई। 
ALSO READ: Sheikh Hasina : क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान
यह घटना शनिवार को तब सामने आई जब वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इन मौतों की जांच की घोषणा की। मीडिया खबरों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेमोरैजिक सेप्टीसीमिया (HS) नामक घातक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है, जो हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों में तेजी से फैलने वाला रोग माना जाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक हिरणों की तेजी से मौतों के बाद चिड़ियाघर में काले हिरणों की संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share Bazaar में लगातार छठे दिन तेजी, Sensex 388 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels