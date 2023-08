क्या मोबाइल से हो रहा है लोगों का मोहभंग? TRAI के चौंकाने वाले आंकड़े

What is the number of mobile holders : क्या लोगों का मोबाइल से मोहभंग होता जा रहा है। दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) की ओर से जारी मई की रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग ब्राडबैंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देश में अब मोबाइलधारकों की संख्या में लगभग स्थिरता आने लगी है जबकि ब्राडबैंड कनेक्शन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है।