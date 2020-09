Jio का कमाल, 4 साल में करीब 40 गुना सस्ता डेटा, खपत में 115 से नंबर वन पर भारत

‘Data is the new oil' रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी की यह टिप्पणी सच साबित हुई। कोरोनाकाल में रिलायंस जियो में दुनिया की तमाम बड़ी टेक्नॉलोजी कंपनियों ने निवेश किया। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों के साथ साथ इंटेल और क्वालकॉम ने भी रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की। टेक्नॉलोजी सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश देश में पहली बार आया है।