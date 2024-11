WHAT IS THE PAN 2.0 PROJECT : सरकार ने पैन के लिए नई प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब आम आदमी को क्यूआर कोड आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी का पैन कार्ड मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए तरह के पैन कार्ड जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। हालांकि नया प्रोजेक्ट आने पर मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नए कार्ड आने पर पुराने कार्ड क्या बंद हो जाएगा।