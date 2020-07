WhatsApp में ग्रुप में बार-बार नोटिफिकेशंस से हमेशा के लिए मिल सकेगी निजात, नया फीचर

WABetaInfo के मुताबिक व्हाट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड वर्जन 2.20.197.3 में नया mute always ऑप्शन दिखाई दिया है। खबरों के अनुसार अब WhatsApp ग्रुप नोटिफिकेशंस म्यूट करने पर यूजर्स को One Year के ऑप्शन की जगह Always का विकल्प मिलेगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स खुद सेटिंग नहीं चेंज करेंगे तब तक WhatsApp नोटिफिकेशंस म्यूट रखेगा।