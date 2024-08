JK Assembly Elections 2024: जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 15 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में

15 crorepati candidates are in the fray in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (JK Assembly Elections) के पहले चरण के नजदीक आते ही वित्तीय खुलासे से पता चलता है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के 15 से अधिक उम्मीदवार करोड़पति (crorepati) हैं और उनके जीवनसाथी के पास भी काफी संपत्ति है, खासतौर पर सोना। इन उम्मीदवारों और उनके परिवारों की आलीशान जीवनशैली इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।