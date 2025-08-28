Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर

Advertiesment
हमें फॉलो करें encounter in jammu kashmir

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (09:27 IST)
Jammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 
 
श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया।
 
सेना ने कहा कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी, इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
 
कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान जवान की मौत : श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट मे कहा, कुपवाड़ा जिले में ड्यूटी निभाते समय बहादुर हवलदार इकबाल अली के सर्वोच्च बलिदान का चिनार कोर सम्मान करती है। उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
 
सेना ने कहा कि चिनार के योद्धा सैनिक की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update: बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई राज्यों में हाहाकार, जानिए कहां कैसा है मौसम?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels