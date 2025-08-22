PM मोदी ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ, इन हथियारों को दिया सफलता का श्रेय

Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार अपने हर संकल्प को पूरा करती है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकवादियों और उनके आकाओं के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेना ने आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की नींद आज भी उड़ी हुई है। उन्होंने देश की रक्षा को मजबूत करने में 'मेड इन इंडिया' हथियारों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नीत सरकार हर संकल्प पूरा करती है। उन्होंने कहा, हमने हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रमाण देखा है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकवादियों और उनके आकाओं के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेना ने आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की नींद आज भी उड़ी हुई है।

मोदी ने कहा कि इस अभियान ने स्वदेशी हथियारों से संचालित भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस अभियान ने इतना निर्णायक झटका दिया कि पाकिस्तान अभी भी इसके प्रभाव से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत की सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत ‘मेड इन इंडिया’ हथियार रहे हैं।

पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत द्वारा सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। मोदी ने देश के सशस्त्र बलों में पश्चिम बंगाल के योगदान पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि बंगाल की इस धरती ने भारत की सेना को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दिवंगत नेता के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेती है। मोदी ने कहा, इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है, जो एक दूरदर्शी नेता थे और जिनके योगदान ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, कुछ हद तक, डॉ. मुखर्जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की देन है।

उन्होंने कहा कि मुखर्जी को भारत में औद्योगिक विकास का जनक माना जाता है और उनके महत्वपूर्ण प्रयासों ने इस क्षेत्र में देश की प्रगति की नींव रखी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से उनके योगदान को नजरअंदाज किया। भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में मुखर्जी के कार्यों को याद करते हुए मोदी ने कहा, देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की पहली औद्योगिक नीति तैयार की।

उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों में बंगाल की धरती की दक्षता और अनुभव झलकता था। अगर हमने उस नीति का पालन किया होता, तो देश की तस्वीर कुछ और होती। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं, हम भारत माता के सेवक हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपने देखे थे, हम सैनिकों की तरह उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। (भाषा)

