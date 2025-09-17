हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष उदारवादी नेता अब्दुल गनी बट का निधन

जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल गनी बट (90) का बुधवार शाम सोपोर के आवास में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने प्रोफेसर बट के निधन पर दुख जाहिर करते उनको स्नेही बुजुर्ग और दूरदर्शी नेता बताया। सोपोर में जन्मे श्री बट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फ़ारसी में स्नातकोत्तर और क़ानून की डिग्री हासिल की।