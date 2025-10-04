फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ दिनों से 87 वर्षीय अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे में उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेताओं के अनुसार, वरिष्ठ नेता जल्द ही अस्पताल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है।