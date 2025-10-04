Navratri

अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या, हैदराबाद के युवक को मारी गोली

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

टेक्सॉस , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (21:15 IST)
अमेरिका के टेक्सास में तेलुगु युवक पोल चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर पर एक अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति ने गैस स्टेशन पर काम के दौरान हमला किया। मीडिया खबरों के मुताबिक चंद्रशेखर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई।
चंद्रशेखर हैदराबाद का रहने वाला था। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और गवाहों से विवरण जुटाकर मामले की गहन छानबीन कर रही है। छात्र के परिवार ने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है।
 
उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका
पोल हैदराबाद में डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्होंने 6 महीने पहले अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और गैस स्टेशन पर अंशकालिक काम करते हुए पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में थे।
 बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने हैदराबाद में छात्र के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात की। इसे एक "दुखद" घटना बताते हुए, उन्होंने सरकार से पोल के शव को उसके गृहनगर वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।  Edited by : Sudhir Sharma

