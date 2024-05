Jammu-Kashmir : जम्मू में प्रचंड गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 5 से 15 घंटों की बिजली कटौती निकाल रही है जान

heat wave increased troubles of people in jammu and kashmir : प्रदेश सरकार एक बार फिर अपने वादे से मुकर गई है। स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का उसका वादा कश्मीर में पहली बार हीट वेव के बीच तारकोल में ही पिघल कर गुम हो गया है। हालत यह है कि जम्मू संभाग में 43 डिग्री तापमान के बीच 5 से 15 घंटों की जिली कटौती जान निकाल रही है।