जम्मू कश्मीर में कैंसर का कहर, 5 साल में मिले 67 हजार से ज्यादा मरीज

Jammu Kashmir news in hindi : आतंकवाद से जूझ रहे जम्‍मू कश्‍मीर में सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा है तो साथ ही बढ़ते कैंसर के मरीज भी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े आप डराते हैं कि हर दिन औसतन 38 नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि अकेले 2024 में इस इलाके में 14,112 कैंसर के मामले दर्ज किए गए, जिससे पिछले 5 सालों में रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या 67,037 हो गई। इस ट्रेंड में कमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।

2020 में, जम्‍मू कश्‍मीर में 12,726 कैंसर के मामले दर्ज किए गए, इसके बाद 2021 में 13,060 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2022 में 13,395 और 2023 में 13,744 हो गई, और इस साल 14,112 तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। स्वास्थ्य पेशेवर इस पैटर्न को चिंताजनक बताते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मामलों का एक बड़ा हिस्सा एडवांस स्टेज में पता चलता है।

आंकड़ें बताते हैं कि जेंडर के आधार पर अलग-अलग कैंसर पैटर्न का पता चलता है। पेट का कैंसर अभी इस इलाके में पुरुषों में सबसे आम बीमारी है, जो लगभग पांचवां हिस्सा है, इसके बाद फेफड़ों का कैंसर है, जो पुरुषों में रिपोर्ट किए गए कैंसर का 16 प्रतिशत है। महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर अभी भी मुख्य रूप है, जो सभी मामलों का 19 प्रतिशत है, और पेट का कैंसर लगभग 9 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है। इसोफेगस और कोलन कैंसर दोनों जेंडर में कुल कैंसर लोड का एक बड़ा हिस्सा हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, संख्या में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। डायग्नोस्टिक सुविधाओं तक ज़्यादा पहुंच, बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम, बढ़ती उम्र और बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी की वजह से बेहतर पहचान हुई है। इसके साथ ही, लाइफस्टाइल में बदलाव भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें तंबाकू और शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट वाली डाइट कैंसर के फैलने से तेज़ी से जुड़ी हुई है।

बढ़ती बीमारियों के बोझ से निपटने के लिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सपोर्ट कर रहा है। यह पहल स्क्रीनिंग, जल्दी डायग्नोसिस और इलाज की सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने पर फोकस करती है। हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि देर से पता चलने को कम करने और मरीज़ों के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए लोगों में जागरूकता और बचाव का तरीका ज़रूरी है।

हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते मामलों के लिए लगातार दखल, कम्युनिटी लेवल पर स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जैसे-जैसे जम्मू और कश्मीर में हर दिन लगभग चार दर्जन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बचाव के कदम उठाने, रिस्क फैक्टर्स पर ज़्यादा रिसर्च करने और पूरे इलाके में स्पेशल केयर तक ज़्यादा पहुंच की तुरंत जरूरत की याद दिलाते हैं।

