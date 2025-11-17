Biodata Maker

दिल्‍ली विस्‍फोट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बताया कौन है जिम्‍मेदार?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (14:28 IST)
Mehbooba Mufti's statement on Delhi blasts : दिल्‍ली में हुए लाल किला विस्फोट मामले में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है। हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके आप वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी हो गई है।

महबूबा ने कहा, आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है। हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके आप वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी हो गई है।
 
महबूबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मान चुके हैं कि जितना ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा, उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश किसी भी कुर्सी से बड़ा है।
महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से भी अपील करते हुए कहा, मैं ऐसा करने वाले युवाओं से फिर कहना चाहती हूं कि आप जो कर रहे हैं, वह हर तरह से गलत है। यह न सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके परिवार, जम्मू-कश्मीर और पूरे देश के लिए भी खतरनाक है।
गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नजदीक कार में धमाके में 12 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। धमाके के बाद कई मॉड्यूल लगातार पकड़े जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की है।
