श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 10 लाइन का सुंदर निबंध

WD Feature Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:29 IST)
Janmashtami full nibandh in Hindi: भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में कई ऐसे पर्व हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि समाज को एकजुट करने का कार्य भी करते हैं। इन्हीं में से एक है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान विष्णु के आठवें अवतार, श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में सजावट, भजन-कीर्तन, झूलों और माखन-मटकी की रस्में पूरे माहौल को भक्ति और आनंद से भर देती हैं। आइए, जन्माष्टमी पर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।
 
1. श्रीकृष्ण का जन्म और उसका महत्व
जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने अन्याय और अधर्म के अंत के लिए अवतार लिया। यह दिन भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय का संदेश देता है। भक्त इस दिन को ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था के रूप में देखते हैं।
 
2. तिथि और समय का विशेष महत्व
श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, आधी रात को हुआ था। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा आधी रात को की जाती है, जब वातावरण शांत और दिव्य ऊर्जा से भरा होता है।
 
3. व्रत और उपवास की परंपरा
इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर फलाहार करते हैं। उपवास का उद्देश्य शरीर को पवित्र करना और मन को भगवान की भक्ति में केंद्रित करना है। शाम होते ही मंदिरों में पूजा-अर्चना शुरू होती है और रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है।
 
4. मंदिरों की भव्य सजावट
जन्माष्टमी पर मंदिरों को फूलों, रंगीन लाइट्स और झांकियों से सजाया जाता है। खासकर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में इस दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहां की सजावट और भजन-कीर्तन का अद्भुत वातावरण हर किसी को भक्ति में डूबो देता है।
 
5. झांकियों और लीलाओं का आयोजन
कई जगहों पर श्रीकृष्ण के जीवन की झांकियां और लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इनमें माखन चोरी, रासलीला और गोवर्धन पूजा जैसे प्रसंगों को जीवंत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे भक्त भगवान के बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक की कथाओं को महसूस कर पाते हैं।
 
6. माखन-मटकी और दही हांडी की परंपरा 
जन्माष्टमी की खास पहचान है दही हांडी का आयोजन, जिसमें श्रीकृष्ण के बाल्यकाल की माखन चोरी की लीला को खेल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस रस्म में युवाओं की टोली पिरामिड बनाकर ऊंची जगह पर लटकी मटकी फोड़ती है।
 
7. मथुरा और वृंदावन की खासियत
मथुरा, जो श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है, और वृंदावन, जो उनकी बाल लीलाओं का केंद्र रहा, जन्माष्टमी पर स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देते हैं। यहां की गलियां भजन, नृत्य और रंग-बिरंगे उत्सवों से गूंजती रहती हैं, जो भक्तों को एक अलग ही अनुभव देती हैं।
 
8. भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार
पूरे दिन और रात मंदिरों में भजन-कीर्तन और श्रीकृष्ण के मंत्रोच्चार गूंजते रहते हैं। "हरे कृष्ण हरे राम" का कीर्तन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यह समय भक्तों के लिए आत्मिक शांति और आनंद का अद्भुत संगम होता है।
 
9. प्रसाद और भोग की विशेषता
जन्माष्टमी पर भगवान को माखन, मिश्री, दूध, पंजीरी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद यह प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है, जिसे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है।
 
10. सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व
जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज को प्रेम, एकता और करुणा का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे होकर भक्ति और उत्साह में शामिल होते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
