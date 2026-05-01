Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:01 IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:08 IST)
Bada Mangal puja dates 2026: साल 2026 में ज्येष्ठ मास का प्रारंभ बहुत ही शुभ संयोगों के साथ हो रहा है। इस साल मई-जून 2026 के ज्येष्ठ के महीने में कुल 8 बड़े मंगल यानी बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं।
इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिकमास के दुर्लभ संयोग के कारण 4 की बजाय 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो 5 मई से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चलेंगे। उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में इन मंगलों का उत्साह दीपावली जैसा होता है।ALSO READ: सुवर्णमत्स्या: रावण की पुत्री का हनुमानजी पर मोहित हो जाना
यहां वर्ष 2026 में पड़ने वाले सभी बड़े मंगलों की सटीक तिथियां और उनकी जानकारी विस्तार से दी गई है:
बड़ा मंगल 2026 कैलेंडर: तिथियां और नक्षत्र
हिन्दू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई 2026, दिन शनिवार से होकर, यह मास 29 जून, दिन सोमवार तक चलने वाला है। इस बीच आने वाले मंगलवार इस प्रकार हैं:
बड़ा मंगल तिथि हिंदू तिथि (पक्ष)
पहला बड़ा मंगल: 5 मई 2026- ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी
दूसरा बड़ा मंगल: 12 मई 2026- ज्येष्ठ कृष्ण दशमी
तीसरा बड़ा मंगल: 19 मई 2026- ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया
चौथा बड़ा मंगल: 26 मई 2026- ज्येष्ठ शुक्ल दशमी
पांचवां बड़ा मंगल: 2 जून 2026 अधि. ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया
छठा बड़ा मंगल: 9 जून 2026 अधि. ज्येष्ठ कृष्ण नवमी
सातवां बड़ा मंगल: 16 जून 2026 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल एकम-द्वितीया
आठवां बड़ा मंगल: 23 जून 2026 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल नवमी।
इस खास अवसर पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, संकटमोचन स्तोत्र का जाप और लाल फूल व सिंदूर अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि बड़े मंगल पर की गई भक्ति से जीवन में शक्ति, साहस और सफलता बढ़ती है।
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