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Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां

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बड़ा मंगल कब-कब है
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:01 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:08 IST)
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Bada Mangal puja dates 2026: साल 2026 में ज्येष्ठ मास का प्रारंभ बहुत ही शुभ संयोगों के साथ हो रहा है। इस साल मई-जून 2026 के ज्येष्ठ के महीने में कुल 8 बड़े मंगल यानी बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं।

इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिकमास के दुर्लभ संयोग के कारण 4 की बजाय 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो 5 मई से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चलेंगे। उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में इन मंगलों का उत्साह दीपावली जैसा होता है।ALSO READ: सुवर्णमत्स्या: रावण की पुत्री का हनुमानजी पर मोहित हो जाना
 

यहां वर्ष 2026 में पड़ने वाले सभी बड़े मंगलों की सटीक तिथियां और उनकी जानकारी विस्तार से दी गई है:

 

बड़ा मंगल 2026 कैलेंडर: तिथियां और नक्षत्र

 
हिन्दू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई 2026, दिन शनिवार से होकर, यह मास 29 जून, दिन सोमवार तक चलने वाला है। इस बीच आने वाले मंगलवार इस प्रकार हैं:

 

बड़ा मंगल तिथि हिंदू तिथि (पक्ष)

 
पहला बड़ा मंगल: 5 मई 2026- ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी
 
दूसरा बड़ा मंगल: 12 मई 2026- ज्येष्ठ कृष्ण दशमी
 
तीसरा बड़ा मंगल: 19 मई 2026- ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया
 
चौथा बड़ा मंगल: 26 मई 2026- ज्येष्ठ शुक्ल दशमी
 
पांचवां बड़ा मंगल: 2 जून 2026 अधि. ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया
 
छठा बड़ा मंगल: 9 जून 2026 अधि. ज्येष्ठ कृष्ण नवमी
 
सातवां बड़ा मंगल: 16 जून 2026 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल एकम-द्वितीया
 
आठवां बड़ा मंगल: 23 जून 2026 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल नवमी।

इस खास अवसर पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, संकटमोचन स्तोत्र का जाप और लाल फूल व सिंदूर अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि बड़े मंगल पर की गई भक्ति से जीवन में शक्ति, साहस और सफलता बढ़ती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल 5 मई को: बजरंगबली ने क्यों लिया था वृद्ध वानर का रूप? पढ़ें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पौराणिक कथाएं
 

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