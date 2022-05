हनुमान जी की कृपा मंगलकारी : हनुमान जी की घर पर पूजा करने का सबसे सरल तरीका

Hanuman puja vidhi at home: हनुमानजी सबसे जागृत देवता हैं और कलिकाल में उनकी ही पूजा फलदायी मानी गई है। मंगलवार को घर पर हनुमानजी की पूजा करने का सबसे सरल तरीका यहां पर जानिए। इसके साथ ही आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो कल्याण होगा। हनुमान जी की कृपा मंगलकारी होती है।

पूजा का सबसे सही तरीका- कैसे करें हनुमान पूजा (How to do Hanuman Puja) :

1. प्रात:काल स्नान-ध्यान से निवृत हो व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें।