ताजमहल के 25 ऐसे रहस्य जिनसे पता चलता है कि यह था पहले मंदिर

Taj mahal or tejo mahalaya: कई लोग यह दाव करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिन्दू मंदिर था जिसका नाम तेजोमहल था। यह एक शिव मंदिर था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASi) को ताजमहल (Taj Mahal) के 22 बंद कमरों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं हिन्दू देवताओं की मूर्तियों तो नहीं हैं। इसी याचिका के चलते विवाद हो चला है। आओ जानते हैं कि क्या है सच है?

10. ओक ने लिखा है कि जेए मॉण्डेलस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात voyoges and travels into the east indies नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया गया है किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम्हरनिए के कथन के अनुसार 20 हजार मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मॉण्डेलस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।