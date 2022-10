क्यों मनाते हैं करवा चौथ का पर्व, क्या है इसका महत्व?

क्या महत्व है करवा चौथ त्यौहार का । What is the importance of Karva Chauth festival: करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिन्दू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल होगा।