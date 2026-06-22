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प्रेरणादायक कहानी: मीनू की 'कूल' तरकीब: जब परिंदे बने दोस्त

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An inspiring story in pictures about Meenu, teaching the lesson of saving life through water conservation
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (13:27 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (17:10 IST)
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यहां बच्चों के लिए मीनू की सूझबूझ और पक्षियों के प्रति उसके प्रेम की एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत हैं। 

 
शहर की ऊंची इमारतों के बीच मीनू का एक छोटा सा घर था, जिसकी बालकनी में चमेली की बेलें और कुछ गमले लगे थे। मई की दुपहरी में जब लू चलती, तो सड़कें सूनी हो जाती थीं। मीनू अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया (sparrow) हांफ रही थी। उसकी चोंच खुली थी और वह छाया की तलाश में इधर-उधर फड़फड़ा रही थी।
 

एक नन्ही परेशानी

मीनू को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि पास के सारे गड्ढे और नालियां सूख चुकी थीं। उसने बालकनी के कोने में एक प्लास्टिक की कटोरी में पानी रखा, लेकिन तेज धूप के कारण वह पानी कुछ ही देर में गरम हो गया। नन्ही गौरैया ने पानी पीने की कोशिश की, पर गरम पानी पीकर वह उड़ गई।
 
मीनू ने सोचा, 'अगर मुझे ठंडा शरबत चाहिए, तो इन बेजुबान पक्षियों को भी तो 'कूल' पानी चाहिए होगा!'
 

मीनू की 'कूल-कूल' तरकीब

मीनू अपने स्टोर रूम में गई और कुछ पुराना सामान निकाला। उसने एक पुरानी थर्माकोल की पेटी, मिट्टी के सकोरे (कुल्हड़) और कुछ रंग-बिरंगे पत्थर इकट्ठे किए।
 

उसने एक जादुई 'वाटर पार्क' बनाना शुरू किया:

 
इंसुलेशन: उसने मिट्टी के बड़े कटोरे को थर्माकोल की पेटी के बीचों-बीच फिट किया ताकि बाहर की गर्मी पानी को जल्दी गरम न कर सके।
 
नेचुरल फिल्टर: उसने कटोरे के नीचे गीली रेत भरी, जो पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती थी।
 
बर्ड बाथ: एक चपटे बर्तन में उसने सुंदर पत्थर रखे ताकि पक्षी उस पर बैठकर सुरक्षित महसूस करें और फिसलें नहीं।
 
फूड कोर्ट: पास ही के एक पुराने नारियल के खोल में उसने बाजरा और चावल के दाने डाल दिए।
 

जब बालकनी बनी 'बर्ड रिसॉर्ट'

मीनू ने अपनी इस 'कूल मशीन' को बालकनी के सबसे ठंडे कोने में रख दिया। कुछ ही देर में, वही गौरैया अपने तीन-चार दोस्तों के साथ वापस आई। पहले तो वे डरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ठंडा पानी चखा, वे खुशी से चहकने लगे।
 
देखते ही देखते मीनू की बालकनी में मैना, कबूतर और तोतों का तांता लग गया। वे पानी पीते, उसमें डुबकी लगाते और मीनू की खिड़की के पास आकर 'चीं-चीं' करते। मीनू को ऐसा लगता जैसे वे उसे 'थैंक यू' कह रहे हों।
 

परिंदों से दोस्ती

एक शाम मीनू को सपना आया कि वही नन्ही गौरैया उसकी खिड़की पर बैठकर कह रही है, 'मीनू, तुम्हारी इस तरकीब ने हमारी जान बचा ली! तुम शहर की सबसे 'कूल' दोस्त हो।'
 
उस दिन के बाद से मीनू ने अपने स्कूल के दोस्तों को भी यह तरकीब सिखाई। अब पूरे मोहल्ले की बालकनियों में पक्षियों के लिए 'कूल' वाटर पार्क बन गए थे।
 

इस कहानी की खास बातें 

संवेदनशीलता: दूसरों की तकलीफ को समझना ही इंसानियत है।
 
जुगाड़ और विज्ञान: मिट्टी और रेत का उपयोग करके हम बिना बिजली के भी पानी ठंडा रख सकते हैं।
 
प्रकृति से जुड़ाव: छोटे-छोटे प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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