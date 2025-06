दो नरों से हुआ चूहे का जन्म, धरे रह गए कुदरत के नियम, क्या गे कपल्स भी पैदा कर पाएंगे बच्चा

mice born from two fathers using dna editing technique: हाल ही में विज्ञान जगत से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। चीन के जियाओतोंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार दो नर चूहों के जेनेटिक मटेरियल से एक बच्चे को जन्म दिया है, बिना किसी मादा के अंडाणु का उपयोग किए। यह खोज इतनी क्रांतिकारी है कि इसे "कुदरत के नियमों का टूटना" कहा जा रहा है। यह स्टडी 23 जून 2025 को नामी साइंटिफिक जर्नल Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) में प्रकाशित हुई है। इस प्रयोग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं: "क्या अब गे कपल्स भी बच्चा पैदा कर पाएंगे?" और "यह कैसे हो पाया मुमकिन?" आइए, इस असाधारण वैज्ञानिक सफलता के पीछे की कहानी और इसके संभावित प्रभावों को समझते हैं।