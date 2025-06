इन 5 कारणों से हो सकता है दुनिया का अंत, जानिए क्या कहते हैं जानकार

when will life on earth end predictions: दुनिया के अंत ने सदियों से इंसान के मन में गहरी जिज्ञासा और भय को जन्म दिया है। यह एक ऐसी कल्पना है, जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हमारी यह सुंदर पृथ्वी कभी खत्म हो जाएगी? और अगर हाँ, तो कैसे? पृथ्वी खुद को किस तरह से खत्म करेगी, इसके बारे में किसी को निश्चित रूप से पता नहीं है। हालांकि, इसे लेकर वैज्ञानिकों और विचारकों ने कई तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक सिद्धांत में एक अलग दृष्टिकोण है कि यह सब कैसे खत्म होगा। ये सिद्धांत ब्रह्मांडीय घटनाओं से लेकर तबाही के लिए मानव निर्मित कारणों तक भिन्न हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन पांच प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि कुछ ऐसे दुनिया का अंत होगा।