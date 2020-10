अमूल ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया पहला डेयरी फ्रूटी सेल्ट्ज़र

अमूल ने इस नए ब्रांड के लिए बहुत ही आकर्षक संचार और बिक्री संवर्धन रणनीति बनाई है। 'Dairy, Fruity, Fizzy' प्रस्ताव के साथ इनके प्रचार के लिए विज्ञापन को टीवी और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जाएगा। राज्य भर में होर्डिंग्स में टीजर अभियान 'Is it a cola?', 'Is it a shake?' और 'Is it a Juice' ने लॉन्च से एक हफ्ते पहले काफी उत्सुकता पैदा की थी और काफी वायरल हो गई थी।