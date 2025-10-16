Gold Price : धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, इतने गिरे दाम, चांदी में 2,000 रुपए की तेजी

कारोबारियों की मुनाफावसूली के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गईं और 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत पिछले कारोबार में 1,000 रुपए बढ़कर 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपए बढ़कर 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई थी। चालू त्योहारी मौसम के बीच खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की निरंतर लिवाली के कारण यह मजबूती को देखने को मिली। Edited by : Sudhir Sharma