Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पुष्य नक्षत्र से पहले सोना-चांदी ऑलटाइम हाई, क्या 700000 लाख तक पहुंच जाएंगे चांदी के दाम

Advertiesment
हमें फॉलो करें silver

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (21:42 IST)
पुष्य नक्षत्र पर लोग सोने और चांदी की खरीदी करते हैं। लेकिन दोनों धातुओं के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के के मुताबिक चांदी की कीमत 1 दिन में 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रतिकिलो के भाव पर पहुंच गई है। शुक्रवार को ये 1,64,500 रुपए पर थी। चांदी की कीमतों को लेकर रिच डैड पुअर डैड के लेखक और जाने-माने निवेशक रॉबर्ट किलोसाकी ने बड़ी चेतावनी दी है।
ALSO READ: Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0
चांदी के भावों में लगातार तेजी 
चांदी के भाव भी लगातार ऊंचाई को छू रहे हैं। 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत ने 1,73,125 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी के भावों में उछाल का कारण वैश्विक सप्लाई की कमी और बढ़ती मांग को बताया जा रहा है। लंदन के बाजार में चांदी की दर 52.5868 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। यह स्तर 1980 के बाद का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है।
ALSO READ: Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर
किलोसाकी कहा कि चांदी की कीमत में विस्फोट होने वाला है। फोकस गोल्ड और बिटक्वाइन से हटकर चांदी की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चांदी की कीमत यहां से 400 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। उनके अनुसार कॉमेक्स पर चांदी 500 डॉलर के पार जा सकती है। अगर उनकी ये भविष्यवाणी सही बैठी तो भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 700400 रुपए के पार जा सकती है। उन्होंने कहा कि चांदी की कीमतों को दबाकर रखा जा रहा है, बाजार में मैनपुलेशन हो रहा है। इधर विश्लेषकों का मानना है कि कि चांदी की तेजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा रुझान के अनुसार, यह 2025 के अंत तक 2,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक जा सकती है।
webdunia
सोने के भावों पर नहीं लेगा ब्रेक
गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के  मुताबिक बैंक ने अगले साल तक सोने के लिए 5000 डॉलर प्रति औंस का टारगेट रखा है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए में यह लगभग 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी में 'काऊ टूरिज्म' की संभावनाएं तलशेगी योगी सरकार

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels