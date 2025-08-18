सस्ता हुआ सोना या लगा महंगाई का झटका, जानिए क्या रहे भाव

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 1,00,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। शनिवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत गुरुवार के 1,01,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के बंद भाव के मुकाबले 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,00,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को सर्राफा बाजार बंद रहे।

स्थानीय बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 1,00,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रही। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘सोने में स्थिरता रही,

पिछले शुक्रवार को अमेरिका-रूस बैठक में यूक्रेन मामले में कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला। हालांकि बातचीत का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा कि इससे कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, क्योंकि शांति की दिशा में कोई भी प्रगति सोने पर दबाव डाल सकती है, जबकि समाधान में लंबे समय तक देरी से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि, सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को चांदी की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। पिछले कारोबार में यह 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पर रही थी। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना मामूली रूप से बढ़कर 3,349.29 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी 0.35 प्रतिशत बढ़कर 38.14 डॉलर प्रति औंस पर रही। ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा कि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के विवरण जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे ब्याज दरों को उनके मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के फैसले के लिए आगे के लिए कुछ संकेत मिल सकते हैं।