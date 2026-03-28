युद्ध में तेजी से क्रूड 112 डॉलर पार, बुलियन मार्केट में क्या है सोने चांदी का हाल?

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:49 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (17:50 IST)
Gold Silver Rates 25 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से क्रूड, शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। क्रूड के दाम 112 डॉलर पार होने से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ।
27 मार्च को MCX पर सोना 218 रुपए बढ़कर 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस समय चांदी 204 रुपए गिरकर 227,750 पर पहुंच गई। कॉपर भी 3.55 रुपए की गिरावट के साथ 1,138 रुपए प्रति किलो था।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4487.89 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 70.117 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 112.6 और WTI क्रूड 99.64 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 157 डॉलर प्रति बैरल थे।
बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
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शहर
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सोने के दाम
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मुंबई
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1,49,696 रुपए प्रति 10 ग्राम
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चेन्नई
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1,49,980 रुपए प्रति 10 ग्राम
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दिल्ली
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1,49,894 रुपए प्रति 10 ग्राम
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कोलकाता
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1,49,496 रुपए प्रति 10 ग्राम
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भोपाल
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1,49,946 रुपए प्रति 10 ग्राम
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अहमदाबाद
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1,49,795 रुपए प्रति 10 ग्राम
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जयपुर
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1,49,746 रुपए प्रति 10 ग्राम
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बेंगलुरु
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1,49,885 रुपए प्रति 10 ग्राम
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तिरुवनंतपुरम
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1,49,526 रुपए प्रति 10 ग्राम
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पटना
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1,49,946 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
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शहर
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चांदी के दाम
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मुंबई
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2,36,519 रुपए प्रति किलो
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चेन्नई
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2,36,618 रुपए प्रति किलो
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दिल्ली
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2,36,592 रुपए प्रति किलो
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अहमदाबाद
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2,36,543 रुपए प्रति किलो
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भोपाल
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2,36,744 रुपए प्रति किलो
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कोलकाता
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2,36,619 रुपए प्रति किलो
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जयपुर
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2,36,519 रुपए प्रति किलो
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बेंगलुरु
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2,36,678 रुपए प्रति किलो
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तिरुवनंतपुरम
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2,36,619 रुपए प्रति किलो
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पटना
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2,36,744 रुपए प्रति किलो
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि आने वाले दिनों में सोने चांदी रेंज बाउंड बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि चांदी नीचे में 1,90,000 तक आ सकती है जबकि ऊपर में इसके 2,50,000 के ऊपर जाती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली के तारों, केबलों और अन्य बिजली के उपकरणों में किया जाता है। कॉपर की शार्टेज के साथ ही इंडस्ट्रील मांग बढ़ने की वजह से इसके दाम बढ़े हुए हैं।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने-चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
Edited by : Nrapendra Gupta