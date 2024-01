सरकार ने सोने-चांदी के Findings पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया

Government increases import duty on gold and silver findings to 15 percent: सरकार ने 5 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाकर सोने और चांदी (gold and silver) के पिन (pins), हुक (hooks) जैसे उत्पादों (फाइंडिग्स) तथा सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। सोने या चांदी के 'फाइंडिग्स' (Findings) का मतलब हुक, क्लैंप, पिन या स्क्रू बैक जैसे छोटे उत्पादों से है जिसका उपयोग आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को आपस में जोड़ने या थामने के लिए किया जाता है।