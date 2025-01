रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे गिरा, 85.83 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

Rupee falls by 9 paise: अमेरिकी डॉलर (US dollar) के मुकाबले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की गिरावट के साथ 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। सरकार द्वारा देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम करने के बावजूद अमेरिकी मुद्रा (US currency) के मजबूत होने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपया में गिरावट जारी रही।