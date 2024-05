SBI ने FD पर बढ़ाई ब्याज दर, जानिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की

SBI hikes fixed deposit interest rates by up to 75 basis points : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ब्याज की ये दरें 2 करोड़ रुपए से कम की FD के लिए हैं। जानकारी के अनुसार बैंक ने 46 दिन से 179 दिन तक की FD की ब्याज दर को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% किया है। 180 दिन से 210 दिन तक की FD पर अब 5.75% की बजाय 6.00% ब्याज मिलेगा।