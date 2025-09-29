Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gold rates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (18:25 IST)
राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।
 
स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले सत्र में 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
 
99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 1,500 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो शनिवार को 1,17,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
 
चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी गई और यह 7,000 रुपए उछलकर 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इससे लगातार चौथे सत्र में बढ़त दर्ज की गई। पिछले कारोबार में चांदी कीमत 1,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
ALSO READ: बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी
विदेशी बाजार में सोने और चांदी दोनों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। हाजिर सोना लगभग दो प्रतिशत बढ़कर 3,824.61 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी दो प्रतिशत से अधिक बढ़कर 47.18 डॉलर प्रति औंस हो गई।
 
विश्लेषकों के अनुसार, सर्राफा कीमतों में उछाल- मजबूत वैश्विक मांग और कमजोर डॉलर के कारण आया। निवेशकों ने निरंतर वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Team India की जीत पर MP के CM यादव बोले- योद्धाओं की तरह खेले भारतीय क्रिकेटर

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels