T-20 में West Indies के खिलाफ इन 3 मुख्य कारणों की वजह से हारी Team India

Reasons for India's Loss against WI : भारत इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है (Indian Tour Of West Indies) और दोनों टीमों के बीच T20 Series शुरू हो चुकी है। पहला मैच गुरूवार को Brian Lara Cricket Academy में खेला गया जहां वेस्टइंडीज ने 4 रनों से मैच जीता। Toss जीतकर Westindies ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया का नेतृत्व Hardik Pandya कर रहे थे और Rovman Powell वेस्टइंडीज के कप्तान थे। Arshdeep Singh और Yuzvendra Chahal के 2-2 विकटों की बदौलत टीम इंडिया, वेस्ट इंडीज को 149 के स्कोर पर रोकने में सफल रही लेकिन खुद उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई।

आइए जानते हैं तीन वजह जिसकी वजह से टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दिए गए छोटे टारगेट का पीछा करने में असफल रही और अपने 9 विकेट खोकर 145 रन ही बना पाई