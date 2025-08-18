Hanuman Chalisa

अभिमन्यू ने तोड़ा चक्रव्यूह, डेब्यू का इंतजार करते बन गए कप्तान

कप्तान किशन दलीप ट्रॉफी से बाहर, ईश्वरन करेंगे पूर्व क्षेत्र की अगुवाई

WD Sports Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (18:30 IST)
भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चोट से उबरने के कारण उत्तर क्षेत्र के खिलाफ होने वाले दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में पूर्व क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेंगे। किशन टीम के कप्तान भी थे।भारतीय घरेलू सत्र का पहला टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के मैदानों में खेला जाएगा।

 इंग्लैंड के हालिया दौरे पर पांच में से तीन टेस्ट मैच खेलने वाले आकाश दीप कमर की चोट से अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं। 28 वर्षीय इस गेंदबाज की जगह बिहार के मुख्तार हुसैन को पूर्व क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है।

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में 10 विकेट सहित श्रृंखला में 13 विकेट लेने वाले बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश ने क्षेत्रीय चयन समिति को बताया है कि चिकित्सीय सलाह के अनुसार वह इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।उनके वेस्टइंडीज के खिलाफ दो अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए फिट होने की उम्मीद है।

इस बीच किशन भी हाथ की चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाये हैं।किशन के एक करीबी सूत्र ने कहा, ‘‘ किशन के ई-बाइक से गिरने के बाद उनके हाथ में कुछ टांके लगे हैं और वह फिलहाल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरना) में हैं।’’

सूत्र के अनुसार, ‘‘यह गंभीर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए वह भारत ‘ए’ टीम में चयन लिए फिट हो जाएंगे।’’

उनकी अनुपस्थिति में बंगाल के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को पूर्वी क्षेत्र का कप्तान बनाया गया है जबकि असम के ऑलराउंडर रियान पराग उनके उप-कप्तान होंगे। ईश्वरन इंग्लैंड के पांच टेस्ट मैचों के भारत दौरे का हिस्सा थे लेकिन उन्हें पदार्पण का मौका नहीं मिला।

किशन की जगह ओडिशा के आशीर्वाद स्वाइन को टीम में शामिल किया गया है। झारखंड के कुमार कुशाग्र के पहले पसंद के विकेटकीपर होने की संभावना है।

दलीप ट्रॉफी से अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर वापसी करेंगे। शमी ने पिछले दो साल में प्रथम श्रेणी का सिर्फ एक मैच खेला है। शमी के साथ मुकेश कुमार भी टीम का हिस्सा है। (भाषा)

पूर्व क्षेत्र टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), रियान पराग (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), आशीर्वाद स्वाइन (विकेटकीपर), उत्कर्ष सिंह, मनीशी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन और मोहम्मद शमी।

ईशान किशन की साढ़े साती जारी, EV चलाते हुए चोटिल कप्तानी भी गई

