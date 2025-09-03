जादरान-अटल की धमाकेदार साझेदारी, स्पिनर्स ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी

AFGvsPAK इब्राहिम जादरान (65) और सेदिकुल्लाह अटल (64) की शानदार पारियों की बदौलत अफग़ानिस्तान ने शारजाह में पाकिस्तान को 18 रनों से हराकर संयुक्त अरब अमीरात में त्रिकोणीय सीरीज में अपने पड़ोसी देश के साथ अंकों की बराबरी कर ली। गेंदबाजी के बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा, चार अफग़ान गेंदबाजों ने भी दो-दो विकेट लेकर अपने विरोधियों को लक्ष्य का पीछा करने से रोक दिया।





पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे ओवर में सैम अयूब की फिरकी का शिकार होकर सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने अटल और इब्राहिम को एक साथ ला खड़ा किया, जहां तीसरे ओवर में अटल ने एक बेहतरीन लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला। चार ओवर के बाद अफग़ानिस्तान का स्कोर सिर्फ 18/1 था, लेकिन इब्राहिम ने हारिस रऊफ की शॉर्ट गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़ा। इसके बाद पाकिस्तान की फ़ील्डिंग थोड़ी ढीली रही। अटल ने एक इनसाइड-आउट शॉट खेला जो गेंद के ऊपर से निकल गया और ओवरथ्रो से पांच रन मिलने का मतलब था कि उन्हें सातवें ओवर में 15 रन मिले। दोनों ने नौवें ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी की जब इब्राहिम ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर अम्पायर के सिर के ऊपर से चौका जड़ दिया।





अफग़ान जोड़ी ने अगले दो ओवरों में एक-एक बार बाउंड्री हासिल की, लेकिन रनों के प्रवाह के बावजूद, अयूब ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए। 14वें ओवर ने खेल का रुख बदल दिया। सूफियान मुकीम की गेंद पर लाइन में लगने के बाद, दोनों ने 20 रन के बड़े ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। इस ओवर में अटल ने अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक भी पूरा किया। अटल, अशरफ का शिकार हुए और इस 113 रन की साझेदारी का अंत हुआ, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई का कैच उसी ओवर की आखिरी गेंद पर छूटा।





इब्राहिम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर रऊफ की गेंद पर तीन चौके जड़े, जो लगातार महंगे साबित हुए। अशरफ ने अपने दूसरे ओवर में तीन गेंदों पर दो चौके जड़े, उमरजई और इब्राहिम आउट हो गए। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने करीम जनत का विकेट भी लिया, जिसके बाद मोहम्मद नबी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अफगानिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 169 रन तक पहुंचाया।





एएम गजनफर ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मैच में शुरुआत की, लेकिन साहिबज़ादा फरहान ने उन्हें स्लॉग स्वीप करके छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ, अयूब पहली ही गेंद पर फजलहक फारूकी का शिकार हो गए। फखर जमान आए और उन्होंने तेजी से दो चौके लगाकर अपनी पारी को गति दी। फरहान ने गजनफर की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन फारूकी ने उन्हें आउट कर दिया। सलमान अली आगा और जमान ने दो बार स्टैंड में जगह बनाई और पावरप्ले के अंत में पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 52 रन कर दिया।





अफगानिस्तान ने जमान की गेंद पर रन आउट का मौका गंवा दिया, लेकिन किस्मत से, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने गेंद को सीधे शॉर्ट थर्ड-मैन क्षेत्ररक्षक के हाथों में मार दिया। अगले ओवर में आगा रन आउट हो गए और पाकिस्तान की पारी अचानक पटरी से उतर गई। हसन नवाज नूर अहमद का शिकार बने और नबी ने मोहम्मद हारिस का विकेट लिया। डेथ ओवरों में जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज और अशरफ पर आ गई, लेकिन राशिद ने दो-दो विकेट चटकाकर पाकिस्तान के आठ विकेट आउट कर दिए। नूर ने अशरफ का विकेट लिया जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद रऊफ़ के ज़ोरदार प्रहारों - जिसमें उन्होंने चार छक्के जड़े - ने दर्शकों का मनोरंजन किया।





An all-round bowling display helps Afghanistan pull one back against Pakistan in the T20I tri-series #AFGvPAK : https://t.co/k1zH7M2o63 pic.twitter.com/pnRa3495DS — ICC (@ICC) September 2, 2025 दोनों ही टीमों ने संयुक्त अरब अमीरात को मैच हरा दिए हैं। इस कारण यह मैच फाइनल से पहले का एक मैच था। पाकिस्तान अफगानिस्तान को पहले मैच में हरा चुकी है और दूसरे में अफगानिस्तान ने बाजी मारी। ऐसे में यह देखना होगा कि फाइनल जो कि इन दोनों टीमों के बीच ही होने वाला है कौन जीतत है और एशिया कप में मनोबल ऊंचा करके जाता है।



संक्षिप्त स्कोर: अफ़ग़ानिस्तान ने 20 ओवरों में 169/5 (इब्राहिम जादरान 65, सेदिकुल्लाह अटल 64; फहीम अशरफ 4-27, सैम अयूब 1-18) ने पाकिस्तान को 20 ओवरों में 151/9 (हैरिस रऊफ 34*, फखर जमान 25; नूर अहमद 2-20, मोहम्मद नबी 2-20) को 18 रनों से हराया।

