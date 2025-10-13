142 रन बनाने वाली एलिसा हीली ने माना टॉस पर लिया गलत फैसला, आउट पर हुआ विवाद

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने खुलासा किया कि उनके बल्लेबाजों ने पिच से बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी को मिल रही मदद को देखते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया और कहा कि मेजबान टीम के सीमित गेंदबाजी विकल्पों ने भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना आसान बना दिया।







The level of umpiring in this world cup ..



Alyssa Healy was clearly not out. The ball clearly appears to have touched the ground before getting caught.



A bad decision is a bad decision irrespective of the fact that it is in the favour of the Indian Team.#INDvsAUS pic.twitter.com/dFIuO4B5zj — The Queen Kangana LFC (@thekangana) October 12, 2025 भारत के तेज गेंदबाजों को निशाना बनाने की रणनीति कारगर रही: एलिसा हीली



ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को महिला वनडे विश्व कप मैच में 331 रन के रिकार्ड लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए तीन विकेट से जीत हासिल की, जिसमें हीली ने 107 गेंदों पर 142 रन की शानदार पारी खेली।हालांकि जब श्री चरणी की गेंद पर उनका कैच प्वाइंट पर खड़ी स्नेह राणा ने लिया तो तीसरे अंपायर के इस निर्णय पर काफी विवाद हुआ। रीप्ले में लग रहा था कि राणा का हाथ नीचे नहीं आया है फिर भी हीली को आउट दिया गया।

हीली और अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारत के तेज गेंदबाजों क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर को निशाना बनाया जिससे भारतीय टीम प्रबंधन की पांच गेंदबाजों के साथ खेलने की रणनीति की नाकामी उजागर हो गई।गौड़ ने नौ ओवर में 73 रन जबकि कौर ने नौ ओवर में 68 रन दिए।





गौड़ ने पिछले महीने एकदिवसीय श्रृंखला के सभी तीन मैचों में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को आउट किया था।लेकिन इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को पावरप्ले में भारत की युवा तेज गेंदबाज की लय बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।







An innings for the ages by Alyssa Healy



Watch her highlights https://t.co/hZvxNPmTzP pic.twitter.com/giajUwUTNV — ICC (@ICC) October 12, 2025 हीली ने कहा कि जब भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल बल्लेबाजी कर रही थीं, तब उन्हें पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले पर संदेह हुआ था, लेकिन उन्होंने पारी के अंत में मेजबान टीम के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सराहना की।



उन्होंने कहा, ''जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रही थी तो एक बार मुझे अपने फैसले पर संदेह हुआ लेकिन इसके बाद हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी पूरी गेंदबाजी इकाई ने डटकर मुकाबला किया।''

उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रही थी तो एक बार मुझे अपने फैसले पर संदेह हुआ लेकिन इसके बाद हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी पूरी गेंदबाजी इकाई ने डटकर मुकाबला किया।’’

