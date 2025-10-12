dipawali

ऑस्ट्रिलिया के खिलाफ बनाए भारत ने रिकॉर्ड 330 रन बनाए बिना एक शतक लगाए

रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (18:32 IST)
INDvsAUS भारत तिरुवनंतपुरम के एसीए . वीडीसीए स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। हालांकि इसमें एक भी बल्लेबाज का शतक शामिल नहीं था। स्मृति मंधाना ने 80 रनों की शानदार पारी खेली और एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट चटकाए। भारत की पारी 48.5 ओवर में सिमटी लेकिन उससे पहले टीम वनडे विश्वकपा का सबसे बड़ा स्कोर बना गई। 

भारत की महिलाओं की Playing XI: प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।

ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं की Playing XI: एलिसा हीली (कप्तान), एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, एलेना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यु, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगान शूट, अनाबेल सदरलैंड।

