Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अध्यात्म, आस्था और राष्ट्रीयता ही भारत की असली पहचान : योगी आदित्यनाथ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Yogi Adityanath said that spirituality
गाजीपुर (उप्र) , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (18:36 IST)
  • 'राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता' विषयक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने रखे अपने विचार
  • मुख्यमंत्री योगी ने कहा- लोकमंगल और राष्ट्रीय एकता के साथ ही अध्यात्म का केंद्र है सिद्धपीठ
  • योगी ने कहा- राम मंदिर के निर्माण से भारत की आध्यात्मिक अस्मिता को मिली नई ऊंचाई
  • मुख्यमंत्री योगी ने कहा- दक्षिण से उत्तर तक भारत एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा है
  • योगी ने कहा- डबल इंजन सरकार ने जो कहा है, वही किया है
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना में है और जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के भाव से कार्य करेगा, तब तक देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी शनिवार को गाजीपुर स्थित सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ परिसर में आयोजित ‘राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्धजन संवाद संगम’ में बोल रहे थे।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवती मां परम्बा बुढ़िया देवी के दर्शन और 900 वर्ष पुरानी संन्यासी परंपरा के इस सिद्ध पीठ में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज के सान्निध्य में उपस्थित होने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यह पीठ न केवल अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि लोकमंगल और राष्ट्रीय एकता का भी सशक्त माध्यम है।
 
मुख्यमंत्री योगी ने कहा- राम मंदिर से भारत की आध्यात्मिक अस्मिता को मिली नई ऊंचाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब करोड़ों रामभक्तों ने संकल्प लिया था ‘राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’, तब लोगों ने इसे असंभव माना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूज्य संतों के आशीर्वाद से यह संकल्प अब साकार है।
ALSO READ: गरीबों का दिवाली से पहले घर का सपना साकार, योगी ने सौंपी 160 परिवारों को चाबियां
सीएम योगी ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से लेकर 2024 में भगवान श्रीराम के अपने गर्भगृह में विराजमान होने तक की यात्रा भारत की आस्था, एकता और संकल्प शक्ति की मिसाल है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में चारों द्वारों का नाम चार प्रमुख आचार्यों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य के नाम पर रखा गया है। 
 
सीएम योगी ने कहा- दक्षिण से उत्तर तक भारत एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा है 
सीएम ने रामायण की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम, राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों व तुलसीदास की प्रतिमाएं, गिद्धराज जटायु की मूर्ति और निषादराज के नाम पर रैन बसेरा बनाने का भी उल्लेख किया। वनवास के दौरान सबसे पहले सहयोग करने वाले निषादराज को सम्मान मिला है।
ALSO READ: सीएम योगी के अभियान को नई उड़ान दे रहे स्वदेशी मेले
मतंग ऋषि की शिष्या शबरी ने राम भक्ति के लिए जीवन समर्पित किया, जिनके नाम पर भोजनालय बन रहे हैं। ऋषि परंपरा की भविष्यवाणी से प्रेरित होकर हम गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को विश्वामित्र के नाम पर समर्पित किया है। यह भारत की एकता में विविधता की झलक है। यह दिखाता है कि दक्षिण से उत्तर तक भारत एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा है।
 
मुख्यमंत्री योगी बोले- मठ-मंदिर ही राष्ट्र के आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे मठ और मंदिर केवल उपासना के स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज में जाति या संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश होती है, तब यही मठ और संत समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। इतिहास उठाकर के देखिए कि जब भी हम बंटे थे तो कटे थे, और जब एक थे तो नेक थे। 
 
सीएम योगी ने मंच से वीर अब्दुल हमीद और महावीर चक्र विजेता राम उग्रह पांडेय के परिवारों का सम्मान करते हुए कहा कि गाजीपुर की धरती ने देश को असंख्य वीर सपूत दिए हैं। गहमर गांव देश का सबसे बड़ा सैनिक ग्राम है यह इस जनपद का गौरव है। 
 
सीएम योगी ने कहा- डबल इंजन सरकार ने जो कहा है, वही किया है...
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जो कहा है, वही किया है और जो कहा है, उतना ही बोला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रसार, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और गाजीपुर को पर्यटन व अध्यात्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं।
ALSO READ: घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ
संतों की साधना भूमि पर विकास कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान भी है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की नीति ‘परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्’ के सूत्र पर आधारित है। सज्जनों का संरक्षण और दुष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही सरकार का धर्म है।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तभी सशक्त बनेगा, जब हर नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखे और भौतिक प्रगति को उसी आधार पर जोड़े। उन्होंने कहा कि आस्था और विकास का संगम ही नया भारत बनाएगा। हमारी परंपरा हमें केवल भक्ति नहीं, बल्कि कर्म और राष्ट्रधर्म की शिक्षा देती है।
 
मुख्यमंत्री योगी ने किया परमपूज्य ब्रह्मलीन श्री महंत रामाश्रय दास जी की प्रतिमा का अनावरण 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गाजीपुर के श्री महंत रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुड़कुड़ा में पहुंचकर परमपूज्य ब्रह्मलीन श्री महंत रामाश्रय दास जी की प्रतिमा का अनावरण किया।
ALSO READ: खेलों से आत्मनिर्भर और सशक्त होगा नया उत्तर प्रदेश : CM योगी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और विद्यार्थियों से राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Premanand Maharaj की तबीयत अब कैसी है, क्या फिर शुरू करेंगे पदयात्रा, आश्रम की ओर से आया बड़ा अपडेट

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels