सीएम योगी ने गोरखपुर में किया यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ

Swadeshi Mela in Gorakhpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और मजबूत कानून व्यवस्था से सुरक्षा का माहौल हो तो वहां दुनिया के निवेश को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में आज शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो यहां की कानून व्यवस्था नजीर मानी जाती है। इनके समन्वय से उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया से व्यापक निवेश आया है। आज का उत्तर प्रदेश, देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेला का आयोजन राज्य के हर जिले में हो रहा है। इसके पहले प्रदेश में बने उत्पादों को मंच देने के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2250 से अधिक उद्यमियों ने अपने उत्पादों की शो केसिंग की थी। 500 से अधिक विदेशी क्रेता यहां आए थे और इस ट्रेड शो में 11200 करोड रुपए के उत्पादों की बिक्री हुई। यह नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो बीमारू राज्य से उबरकर इसे उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उद्यम लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। उद्यम लगेंगे तो कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और उस कनेक्टिविटी की सुविधा का लाभ उद्योग ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी मिलेगा। उद्यम लगेंगे तो नई तकनीकी आएगी और रोजगार के नए-नए अवसर भी सृजित होंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे वह बीमारू की छवि से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

सपना था 2017 के पहले यूपी में उद्यम लगाना : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। तब ऐसी अराजकता थी कि लोग यूपी से भागने की फिराक में रहते थे। 2017 के बाद डबल इंजन सरकार में सुरक्षा का जबरदस्त वातावरण बना। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उद्योगों से जुड़े नियमों का सरलीकरण किया गया। इस ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया गया। एमएसएमई में एक हजार दिनों तक एनओसी लेने की छूट दी गई। इससे उद्यमिता का जबरदस्त माहौल बना।

देश में जो एमएसएमई यूनिट्स बंद हो रही थी, उन्हें संजीवनी मिलने लगी। आज एमएसएमई सेक्टर में 96 लाख यूनिट क्रियाशील हैं और इसके जरिए दो करोड लोगों को नौकरी और रोजगार मिलना सुनिश्चित हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन एमएसएमई में है। यह संकट के समय में भी रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में जब देश के अन्य राज्यों से 40 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश आए, तब उन्हें एमएसएमई सेक्टर का ही सहारा मिला।

हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के हर एक क्षेत्र में मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इनलैंड वॉटरवे में प्रगति की लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र दो एयरपोर्ट की क्रियाशील थे जबकि आज 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं।

देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के जेवर में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 छह शहरों में मेट्रो ट्रेन की सेवाएं मिल रही हैं। राज्य के सभी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इस माह प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस निर्माण के उद्यम का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक बस उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही रोजगार भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला इनलैंड वॉटरवे वाराणसी से हल्दिया तक उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश में पहली रैपिड रेल चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सड़कों के मामले में सबसे सुदृढ़ इंटरस्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की है। यूपी में गांव गांव तक सड़कों का संजाल बिछ चुका है।

स्वदेशी अपनाएं, ताकि देश में ही रहे देश का पैसा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो कारीगरों, शिल्पियों के श्रम का सम्मान होगा। स्वदेशी से देश का पैसा देश में ही रहेगा। स्वदेशी का मुनाफा देश के निर्माण के काम आएगा। उन्होंने सचेत किया कि विदेशी वस्तुओं के खरीदने पर उसके मुनाफे का पैसा कई बार देश के खिलाफ, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि जब देश का पैसा स्वदेशी के माध्यम से देश में ही खर्च होगा तो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गोरखपुर का सपना भी तेजी से साकार होगा।

वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल : सीएम योगी ने स्वदेशी के माध्यम से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के अभियान को आगे बढ़ाना है। सब लोग ठान लें तो कोई बाधा भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां उस चीन से आती थीं जो देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करता है। आज ओडीओपी के जरिये टेराकोटा की मिट्टी की बनी मूर्तियां मार्केट में हैं। अब तो टेराकोटा को जीआई टैग भी मिल गया है। यह देश दुनिया में कहीं भी बिना किसी सवाल के बिक सकता है।

सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। देश में अकेले 60 प्रतिशत मोबाइल यूपी में बन रहा है।

आने वाले समय में उपलब्ध कराएंगे और बड़ा प्लेटफार्म : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि स्वदेशी उत्पादों को लेकर आने वाले समय में वह और बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने लोगों से स्वदेशी मेले में आने, उत्पाद क्रय करके कारीगरों के श्रम का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में चहल पहल है, जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें।

यूपी का प्रदर्शन अभिनंदनीय : स्वदेशी मेला के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश हरेक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह पर है। अब ब्रह्मोस मिसाइल और एके 2023 रायफल भी यूपी में बनने लगी है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मोबाइल उत्पादन करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता का संकल्प दिलाने के साथ स्वदेशी डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। केंद्रीय राज्यमंत्री श्री पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक जिला एक उत्पाद योजना की भी मुक्तकंठ से सराहना की।

मजबूत हुआ ब्रांड यूपी : स्वदेशी मेला के उद्घाटन समारोह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी, हथकरघा तथा वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ सभी जिलों में ऐसा आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीन संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। इससे सीएम योगी के मार्गदर्शन के पूरे राज्य के उद्यमियों को प्रोत्साहन तो मिला ही, ब्रांड यूपी को भी और मजबूती मिली।

उन्होंने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा योजना में अब तक 95 हजार युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। मंत्री श्री सचान ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दे रही हैं। सीएम योगी के मार्गदर्शन में छोटे उद्यमियों को भी बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया सीएम योगी ने : सांसद रविकिशन शुक्ल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम योगी ने यूपी को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालकर उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नजीर पेश कर रहा है। उनके एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का उनका विजन साकार रूप में पूरे देश में हिट हो गया है।

स्वदेशी मेला के शुभारंभ समारोह में एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, सरवन निषाद, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. विजयेंद्र पांडियन आदि की भी मंच पर उपस्थिति रही।

स्टालों का अवलोकन किया सीएम ने : स्वदेशी मेला का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने मेला परिसर में लगे स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टालों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली और उत्पादकों-विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने मेले में भ्रमण कर विभिन्न विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया।

युवा उद्यमियों को ऋण वितरित किया सीएम ने : स्वदेशी मेला के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की वस्त्र नीति के तहत उद्यमियों को करोड़ों रुपये का इंसेंटिव और सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को ऋण की धनराशि का वितरण किया। वस्त्र नीति के तहत उन्होंने गौरव बथवाल को 34 करोड़ 10 लाख रुपये, प्रमोद मातनहेलिया को 13 करोड़ 46 लाख, उमेश सिंह को 2 करोड़ 8 लाख और राजेश जायसवाल को 1 करोड़ 49 लाख रुपये का इंसेंटिव प्रदान किया। इसी तहत सीएम युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों सुनीता तिवारी, कुंदन प्रजापति, वैभव सिंह श्रीनेत, कर्मवीर सिंह और शिवम शर्मा को उद्यम लगाने के लिए ऋण धनराशि का चेक मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पन्नेलाल प्रजापति, राकेश, प्रदीप, जीवलाल प्रजापति और मोहनलाल प्रजापति को टेराकोटा के भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) के प्रमाण पत्र का वितरण किया।

